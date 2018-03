Filtran presunto video sexual de la "Bebeshita"

Daniela Alexis Barceló Trillo, nombre real de "Bebeshita", ha acaparado la atención en redes sociales gracias a la popularidad que su personaje adquirió al participar en el reality show 'Enamorándonos', programa donde personas comunes y corrientes buscan el amor.

Nacida en la Ciudad de México, y en exclusiva para Univisión Entretenimiento, la joven de 27 años contó cómo adquirió su fama en internet:

“Soy yo misma y nunca me he fijado en que quiero ser una "influencer"; a mí no me importa lo que digan los demás, siempre he seguido mi propio estilo y mi propia esencia, y creo que eso ha hecho la diferencia”.