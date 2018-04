Fan de Belinda seria agredido por supuesta pareja de ella

México. Un hombre, fan de Belinda, sería agredido físicamente por el supuesto novio de Belinda, este fin de Semana en Ciudad de México.El joven aprovechó la fuerza que tienen las redes sociales para exhibir al presunto culpable.

Un fan de Belinda narró a través de su cuenta de Twitter la forma en la que fue agredido físicamente el día de ayer por parte del supuesto novio de la cantante.

En medio de su relato, el joven dice que asumía que ese hombre con el que estaba la intérprete de “En la oscuridad” era su novio, pues en varias ocasiones se besaron y se daban tiernas caricias.

“El hermano de Belinda y su novio se dirigieron a mi mesa interrogándome con una actitud violenta. Me cuestionaron acerca de las fotos que tomé y argumentaron que al ser una figura pública no podía aparecer en fotos que ella no autorizara", relata Segura.