Bella Thorne y lo que gana por publicar en Instagram

Estados Unidos. Bella Thorne gana un dineral por cada publicación en Instagram. La actriz y cantante gana mucho por publicar, y sin tapujos, habla de sus ingresos.

La actriz y cantante Bella Thorne explica cuánto cobra por cada publicación publicitaria que comparte con cada uno de sus 17. 3 millones de seguidores en Instagram, los siete que tiene en Twitter y los 9. 8 suscriptores que tiene su página de Facebook.

En distintos portales de noticias se informa que Bella Thorne está haciendo mucho dinero de esa forma, y ella lo cuenta.

La antigua estrella Disney no se anda con rodeos y no expone que le gusta estar en redes sociales para hacer contacto con sus fans, sino porque es una manera de obtener un dinerito extra.

A Bella no se le escapa que Instagram y el resto de sus derivados son un arma de doble filo que pueden hacer tanto daño como bien.

“A mí me criaron en un ambiente en el que las redes sociales lo eran todo. Mi madre solía manejar las mías y recuerdo que me decía: ‘Vamos a hacer cupcakes para que podamos sacarles una foto‘. Y yo me pregunta por qué no podíamos hornearlas y no sacar ninguna foto."