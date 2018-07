Betty Monroe es bombardeada en redes por mostrar retaguardia

La actriz Betty Monroe presumió en su cuenta de Twitter su espectacular cuerpo mientras está tomando el sol en un atrevido bikini.

Leer más: La reacción de Álex Lora al ver a su hija desnuda en redes

Buen inicio de semana!! Una publicación compartida por Betty Monroe (@bmbettymonroe) el 21 de May de 2018 a las 4:07 PDT

Leer más: Celia Lora vuelve a mostrar su trasero en Instagram

Pero lo que llamó la atención sin duda fue su retaguardia, pues aparece en la instantánea de espaldas, y es que no es la primera vez que la famosa presume su anatomía, pues es fan de las playas mexicanas.



☀️❤️���� Una publicación compartida por Betty Monroe (@bmbettymonroe) el 29 de Abr de 2018 a las 12:02 PDT

Mientras tanto sus fans le mandaron muchos piropos por la atrevida fotografía.

"Ayyy madre!!!! Tu siempre me has gustado. ¡¡¡Lo he dicho y lo sostengo, eres bella!!!".

"Cómo que no se alcanza a percibir bien tu tattoo te bajas otro poquito el bikini".

"¡¡Se poner bronceador!!".