Jay Z habla sobre la infidelidad que cometió en el pasado

El rapero Jay Z habló por primera vez de la infidelidad que cometió hace unos años en donde su matrimonio con Beyoncé estuvo en problemas.



My Next Guest Needs No Introduction, programa realizado por la plataforma de Netflix, y manejado por el famoso conductor David Letterman relata las experiencias que el cantante ha atravesado dentro y fuera de su carrera.



"Hace algunos años, me metí en varios problemas y la situación fue mi responsabilidad y mi culpa. Hice algo que no tenía por qué hacer y me arrepiento. Desde entonces he tratado de aprender de ese error y ser una persona mejor. En ese momento, el dolor que me causé a mí mismo fue el miedo de que había echado a perder a mi familia. Nunca había hablado con una persona que hubiera está en esa situación", dijo el intérprete para The Hollywood Reporter.

Durante la entrevista el cantante jamás se refirió a su acción como una infidelidad.



"Como tú, tengo una bellísima esposa que fue comprensiva y que sabía que no soy lo peor con lo que hice y que hizo el difícil trabajo de ir a terapia y realmente nos amamos. Realmente que hicimos que funcionara. Por años, esta música que estoy haciendo ahora es el resultado de lo que pasó. Como tú, me gusta creer que estamos en un mejor lugar hoy en día, pero aun trabajando en comunicación y crecer. Estoy orgulloso del padre y esposo que soy ahora gracias a todo ese trabajo que he hecho", dijo Jay Z.

Cabe mencionar que hoy en día el matrimonio de estos dos famosos es uno de los más fuertes y solidarios hoy en día pues es muy común ver a la pareja en alfombras rojas o eventos de caridad en donde también asiste la pequeña Blue Ivy.

