Recomiendan que Cosby sea catalogado como depredador sexual violento

Norristown, Pensilvania.- Bill Cosby debería clasificarse como un depredador sexualmente violento, según una evaluación emitida por la Junta de Evaluación de Delincuentes Sexuales de Pensilvania.

Un documento judicial presentado por la oficina del fiscal de distrito del condado de Montgomery el martes solicita programar una audiencia sobre la evaluación para que el juez pueda determinar si el comediante será clasificado como sexualmente violento. No se había establecido una fecha para la audiencia solicitada hasta el martes por la mañana.

Un mensaje dejado con el portavoz de Cosby no fue devuelto inmediatamente el martes.

El hombre de 81 años fue condenado el 26 de abril por tres cargos de asalto indecente agravado relacionados con acusaciones de haber drogado y agredido a Andrea Constand en su casa en 2004. El juicio de una semana incluyó testimonios de otras cinco mujeres que también acusaron a Cosby de tener relaciones sexuales similares. mala conducta, pero la condena solo se relaciona con las alegaciones de Constand.

The Associated Press normalmente no identifica a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que otorguen permiso, como lo ha hecho Constand.

Cosby está confinado a su hogar a la espera de una sentencia, que está programada para el 24 de septiembre. Se enfrenta a hasta 10 años de prisión.

O'Neill ordenó que Cosby se equipara con un brazalete de monitoreo GPS y dijo que necesitaba permiso para salir de la casa, y solo entonces para visitar a un abogado o ir al médico.

El informe, que analiza 14 áreas diferentes para determinar el estado de depredadores sexualmente violentos, no es público. Las copias se entregan al fiscal, al abogado defensor y al tribunal antes de la audiencia y es probable que el asesor de la junta testifique acerca de cómo hizo la recomendación.

La ley estatal ya exige que Cosby se registre como delincuente sexual debido a la naturaleza sexual del cargo por el que fue condenado. La clasificación de depredadores sexualmente violentos requeriría un mayor tratamiento en la cárcel y una mayor notificación a los vecinos al momento de la liberación.