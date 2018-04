La cinta "Black Panther" desbanca a "Titanic"

México. La película de superhéroes de Marvel, "Black Panther", logró un total de 655 millones de dólares, y con ese logro le quita el puesto a "Titanic".

Sin embargo, la cinta dirigida por Ryan Cooglen en taquilla es superada por "Star Wars: The force awakens", por la exhorbitante cantidad de 936.05 millones de dólares.

Según información en distintos portales de noticias, "Titanic" en 1997 logró hacerse con 650,363 millones de dólares. El rey de la lista sigue siendo Star Wars: The Force Awakenscon 936,662 millones de dólares, mientras que la segunda posición la sigue ostentando "Avatar" con 760,507 millones de dólares.

La semana pasada "Black Panther" oficialmente logró recaudar más que The Avengers (2012) ( que se encuentra en el sexto lugar con 623,357 millones de dólares), lo que le convirtió en la película de un superhéroe más vista en Estados Unidos.

En el top 10 de películas más taquilleras de Hollywood en Estados Unidos se encuentran "Jurassic World", "Star Wars: The Last Jedi", "The Dark Night" y "Rogue One: A Star Wars Story".

"Black Panther", como personaje fue introducido primero en "Captain America: Civil War", aunque en donde realmente vimos por primera vez al personaje en acción fue en "Avenges: Age of Ultron".

Marvel ya ha confirmado oficialmente que habrá una segunda película del superhéroe afroamericano.