A Bobby Larios, ¿por qué el éxito no le sonríe últimamente?

Bobby Larios, quien fue pareja de Niurka Marcos, atraviesa por una mala racha en su vida personal y profesional. No logra concretar proyectos de trabajo.

Bobby Larios, actor y modelo, no ve la suya. Según información en algunos medios como La Neta Noticias y Unión, al ex de Niurka Marcos no le sonríe el éxito.

Bobby obtuvo fama por su controvertida relación sentimental con la cubana Niurka Marcos. Ambos se conocieron en la telenovela Velo de novia, en la que iniciaron su romance cuando ella aún estaba casada con el productor Juan Osorio.

Esta infidelidad originó, además del divorcio de la actriz, múltiples tropiezos para Bobby, a quien durante y después de su noviazgo con Niurka se le cerraron las puertas en diversos proyectos televisivos supuestamente a causa de la intervención de Osorio.



Pero las tragedias de Bobby Larios no pararon ahí, pues no ha logrado concretar firmar contrato con la empresa Telemundo ni ser contemplado en proyectos llamativos ni exitosos.



Aunado a la decadencia a nivel profesional, según el portal Unión, el actor reveló que una de sus hermanas se encontraba en coma.