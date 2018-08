Britney Spears humilla a una fanática española en Londres

Vaya sorpresa se llevó Marta Gutiérrez, una joven española luego de haber ido a un concierto de Britney Spears, en Londres donde pagó 950 euros (21,000 pesos mexicanos) por tener acceso VIP con ella y tomarse una fotografía.

Al parecer todo iba bien cuando atendió a los demás fans, pero cuando fue el turno de ella todo cambio, ya que solo por palmearle la espalda la 'Princesa del pop' se molestó y dijo que no se tomaría la foto por lo que seguridad intento sacarla, incluso le pidió disculpas y le dijo que había pagado mucho por conocerla, por lo que la rubia solamente se rio de ella en su propia cara.

Esto me lo dieron ayer, la pulsera que lleva mi amigo la podéis ver aquí, ayer en cuanto llegue al hotel, la corte con un cuchillo y la tire a la basura porque una tía que se ríe de mí en mi cara de esa manera y me falta el respeto, no se merece nada...”, dijo la joven en un video publicado en YouTube.



Además, mencionó como fue su reacción al tenerla de frente, pues asegura que el equipo de producción de la cantante, no quiso tener problemas con ella, incluso mencionó que le regresarían el dinero por la grosería de Spears.