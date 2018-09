Camila Sodi baila con "Me oyen, me escuchan" de Thalía

Camila Sodi, actriz y cantante, y sobrina de la no menos famosa Thalía, sorprende en redes sociales con un video en el que canta y baila a ritmo de "Me oyen, me escuchan".

Lee también: Esmeralda Pimentel también habría sufrido de abuso

�� @leomanzo Una publicación compartida de Camila Sodi (@camilasodi_) el 16 Ago, 2018 a las 11:33 PDT

La sobrina de Thalía comparte un video donde puede verse ella que baila el nuevo éxito de su tía: "Me oyen, me escuchan", canción que derivó de la Instagram Story que creó el #ThaliaChallenge.



Lee también: A Ivonne Montero la vida la premia con este proyecto

En la grabación puede verse que Camila aparece bailando en un camerino con otras personas, que al parecen la están ayudando a maquillarse.

Hace varios días, Camila Sodi fue criticada por sus comentarios durante el programa de radio "El Show del Mandril", donde aseguró que la cabina olía a “axila” y que estaba ahí solo porque ‘perseguía la chuleta'. A partir de esto, las redes sociales estallaron en su contra.

�� @napoleonhabeica Una publicación compartida de Camila Sodi (@camilasodi_) el 25 Jul, 2018 a las 7:51 PDT

Al respecto, ella mandó un mensaje en redes sociales:

Yo sé que no debería darle espacio en mí a esta basura de ‘periodismo’. Pero, a quien sea que esté a cargo de esas revistas que empiezan con Tv y @tvnotas_mx y demás medios que sólo destruyen y no construyen, de verdad, por favor, ya déjenme en PAZ. Soy una mujer trabajadora, noble y honesta y no quiero seguir siendo parte de su juego maligno de chismes y tergiversaciones”, escribió Camila el pasado viernes 31 de agosto.

Camila dejó claro que le gusta hacer chistes como a todos y que le encantan los chilaquiles.