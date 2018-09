Carlos Rivera mantiene su vida en privado por esto

Si hay algo de lo que no se arrepiente Carlos Rivera es de mantener en privado lo más que puede su vida personal.

El cantante mexicano revela en entrevista con "Ventaneando" que tanto a él como a Cynthia Rodríguez, su novia, comparten la idea de no mostrar al público imágenes de ellos juntos.

El mes pasado Carlos Rivera se tomó unas vacaciones por Europa junto a Cynthia, y ambos compartieron imágenes de su aventura, aunque en ninguna aparecen juntos, si acaso se logra ver la mano del cantante en una fotografía de la exacadémica.

Tengo una parte donde me gusta proteger mi vida. No solamente lo hago con mi relación, lo hago con mi familia; difícilmente subo fotos con mis hermanos. Hay una parte que no quiero que nadie toque, porque aún así se inventan cosas."