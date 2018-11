Demi Lovato es vista en plan de diversión con sus amigos

Demi Lovato, quien en los últimos meses no la ha pasado tan bien debido a que recayó en las adicciones, es captada en plan de diversión con algunos de sus amigos. Las imágenes circulan en internet.

Según reporte en distintos portales de noticias, las imágenes muestran cómo se encuentra actualmente la cantante.

Demi Lovato se encuentra en proceso de recuperación luego de haber estado internada por algunos meses luego de sufrir una sobredosis, la cual casi le cuesta la vida.

Hasta el momento, Demi no ha dado declaraciones al respecto. En la noche del pasado jueves fue captada por un paparazzi saliendo con unos amigos en Los Ángeles.





En las fotografías se puede ver a la intérprete de "Sorry not sorry" muy contenta. Algunos han señalado que Demi tiene unos kilitos de más, pero sus fans la defienden de las críticas pues celebran que la cantante se encuentre mucho mejor.

Demi Lovato, quien salió de rehabilitación hace unas semanas, intenta comenzar de nuevo. Hace unos días, una fan hizo un balance sobre lo que creía que era mejor para Lovato en su cuenta de Instagram, y a la cantante no le gustó nada.

Una internauta señaló: