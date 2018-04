Farruko habla por primera vez luego de ser arrestado

Luego de su detención el pasado miércoles por esconder alrededor de 52 mil dólares, el cantante Farruko, habló por primera vez ante las cámaras, narrando que ya se encuentra en casa y explicando la experiencia que vivió al estar detenido.



Una publicación compartida por Farruko (@farrukoofficial) el Mar 30, 2018 at 3:07 PDT

"Ya estamos aquí gracias a todos los que se preocuparon, estamos aquí pasando el proceso un poco fuerte todavía no se ha acabado aun, todavía va para largo, no puedo hablar mucho de eso, pero estamos positivo", dijo el intérprete.



Una publicación compartida por Farruko (@farrukoofficial) el Mar 16, 2018 at 7:41 PDT

Además, agradeció a las personas que se encuentran recluidos pues dijo que no es lo mismo que te cuenten al estar en una prisión, que vivir el momento.

También gracias a los presos que estuvieron conmigo compartiendo ahí porque no es fácil me entiendes no es la mismo que te lo cuente a tú estar haya adentro, finalizo el cantante.