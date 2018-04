Fey y el por qué no acepta posar desnuda en revistas

México. Fey explica que se acepta tal y como es, por ello, publica fotos en su Instagram de manera muy sensual.



En entrevista con Javier Poza para Grupo Formula, Fey, intérprete de éxitos musicales como "Azucar amargo", revela que la primera foto que subió de manera sexy, fue gracias a su hija, pero poco a poco, ha ido cobrando profesionalismo.

Para Fey no fue fácil, ya que en un momento de su vida se sintió mal con su cuerpo, revela.

"Cuando era adolescente (…) me comparaba con las revistas con alguien que es totalmente diferente a ti, hoy me di cuenta que yo tenía piernas de otra dimensión, siempre me sentía que no encajaba, me sentía gorda y me criticaba".