"¡Vales m...!", explotan fans contra Luis Miguel

El cantante Luis Miguel sigue causando controversia alrededor de sus presentaciones en la república mexicana. "¡Vales m...!", le gritan, además, sus seguidoras en Irapuato, Guanajuato, se encuentran bastante enfurecidas contra él.

Luis Miguel fue abucheado en el Auditorio Nacional durante una de sus múltiples presentaciones, y los problemas continúan para él, pues varios de sus fanáticos enfurecieron por la cancelación de su concierto en Irapuato.

Según reporte en distintos portales de noticias, los fanáticos de “El Sol“ enfurecieron ahora por la cancelación de su show, y la empresa encargada del evento les hizo saber que la devolución de su dinero será de manera paulatina.

No creas que por tu serie, que sufriste, que la ch$$%&, a mi me vale m$%&, (conmigo) no te vas a hacer rico, tú público y tus canciones excelentísimas, pero tú vales m$%&”, expresó una seguidora del cantante a las cámaras del programa "Hoy", referidas en el programa “La Taquilla”, en Radio Fórmula.