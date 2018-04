Alejandra Ávalos vence el sobrepeso y es otra persona

México. ¡Alejandra Ávalos lo logró! Tras enorme fuerza de voluntad y hábitos alimenticios sanos logró quitarse más de 20 kilos.

Alejandra Ávalos tenía sobrepeso, y ahora que ha logrado bajar 25 kilos, está más que lista para regresar a la televisión.

Alejandra Ávalos, de 49 años de edad, tuvo sobrepeso durante varios años y las oportunidades de trabajo se le fueron de las manos, confiesa en entrevista con TV Notas. Hoy se siente feliz y luce completamente diferente a unos años atrás.

“¡Me siento de maravilla!. Había intentado bajar de peso desde hace años pero no lo lograba. Tenía 'rebotes'. Conocí a la empresa Pronokal y me explicaron cómo es el tratamiento; lo tomé porque realmente no tenía nada que perder”.



Desde agosto de 2017 Alejandra se sometió a un tratamiento, y ahora se siente llena de vida y con mucha energía.

"Ya ya llevo 25 kilos, ahora peso 60 y mi meta, en realidad, son otros cinco más por el efecto de volumen que genera la televisión; entonces hay que estar por debajo del peso ideal”.

La actriz de telenovelas como "Tenías que ser tú" y "El padre Gallo" revela que subió de peso porque recurrió a la cortisona para aliviar ciertas cosas, lo que provocó que tuviera una subida frenética de peso.



"Fue hace unos tres años cuando me operaron de emergencia, porque me explotó la matriz con un mioma (quiste) muy grande; me inyectaron hierro en la vena y esperamos a que esto produjera más glóbulos rojos en la médula espinal, pero por cada medio litro de hierro que me inyectaron, tuvieron que aplicarme una inyección de cortisona".

Alejandra lleva ahora una alimentación adecuada ahora. Consume productos que son sobres para agua, hay barras de comida, en yogur; también puede ser pan o galletas.

"Son muchas variantes las que puedes hacer, cocinas y combinas tus productos para bajar de peso. El chiste es que consumas cinco veces los productos, según las necesidades que tengas durante el día”.

Y su carrera se vio afectada, dice, porque por "gordita" no le daban trabajo.

"Fui a más de 20 castings, y no me quedaba por el sobrepreso; la imagen no era la que ellos buscaban y claro que dolía”.