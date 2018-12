El incómodo momento entre Andrea Legarreta y Mijares

Mijares estuvo como invitado en el programa de televisión "Hoy", y en el momento que Andrea Legarreta lo entrevista, muestra su negativa a responder algunas preguntas, se informa en distintos portales de noticias.

Mijares, intérprete de éxitos como "No se murió el amor" y "Baño de mujeres", mostraría su descontento cuando Andrea Legarreta le pregunta sobre Lucerito, la hija que tuvo con Lucero, y quien participó en su reciente álbum musical.

Mijares citó que la colaboración que tuvo con su hija fue parte de un regalo de cumpleaños, no porque desee estar en los escenarios.

Legarreta lo cuestiona:

¿Ella quiere?”; Mijares responde: “yo espero que no”. Inmediatamente Andrea replicó: “pero luego no es lo que queremos los papás, luego no es lo que nosotros queramos, queremos que sean felices, y si a ti te dieron la oportunidad ¿por qué no se la darías?”, el cantante dijo: “no, porque a mi me la dieron a los 28 años”.