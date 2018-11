Paulina Rubio y el por qué la "abuchean" y "rechiflan"

Paulina Rubio causa polémica durante uno de los conciertos que ofrece, y también en redes sociales, tras mostrar su apoyo a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Paulina Rubio, intérprete de éxitos musicales como "Y yo sigo aquí" y "Ni una sola palabra" provoca controversia tras dar su apoyo a Donald Trump, el mandatario que constantemente ha agredido al pueblo mexicano.

En distintos portales de noticias se informa que Paulina acudió a un evento que organizó la cadena Univisión, y tras mostrarse "del lado" de Trump, generó aplausos y gritos, también "abucheos" y "rechiflidos".

Sin embargo, Paulina en inglés gritó:

¡Donald Trump, we like you (Donald Trump, nos gustas)!", desconcertando a los presentes, ya que constantemente el mandatario ha manifestado su inconformidad contra los latinos, sobre todo contra los mexicanos.