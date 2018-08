Ellas no eran malas, las hicieron... conoce a las 5 cantantes que van contra ellos

Estas irreverentes y talentosas cantantes mexicanas son la sensación de las reuniones del sexo femenino, gracias a sus controversiales temas musicales que dejan mucho que desear en cuanto a los hombres 'traicioneros' como ellas los llaman... aquí te presentamos a cinco de ellas, seguro las conoces.

PAQUITA LA DEL BARRIO

Te apostamos que sin decirte el nombre de esta canción te la sabes solo con escribirte sus primeras líneas “rata inmunda, animal rastrero escoria de la vida, adéficio mal hecho”, sí, es la de 'Rata de Dos Patas' de Paquita La del Barrio. Esta gran artista, con sus melodías interpretadas con todo el sentimiento por sus experiencias relacionadas con decepciones amorosas, la han convertido en la más imponente. Así es, temida por los hombres, adorada por las mujeres.

VICTORIA ORTÍZ 'LA MALA'

“Yo no era mala, me hicieron”, esa es la frase que Victoria Ortiz 'La Mala' dice cada vez que le preguntan por qué la mayoría de sus canciones son de desamor y nada gentiles en cuanto al género masculino. El apodo con el que ahora la conocen, lo adoptó después del lanzamiento de su primer sencillo llamado 'Ahora soy La Mala', donde le cantaba a uno de sus ex que la maltrataba y que como toda mujer fuerte, dejó. No se anda con rodeos, trae los pantalones bien puestos. Con su voz, que puede ser fácilmente comparada con las grandes, está arrasando en Estados Unidos.

LUPITA D'ALESSIO

La cantante mexicana mejor conocida como 'La Leona Dormida' es el claro ejemplo de mujer que no siente intimidación alguna, les canta a grito abierto a los hombres traicioneros, como por ejemplo: “Lo siento mi amor, hace tiempo que no siento nada en hacerlo contigo”, tómala, no creemos que exista alguno masculino feliz disfrutando de esta melodía. Su carácter y temple la han convertido en una mujer de admirar por el sexo femenino. No hay quien le gane.

ALICIA VILLARREAL

La guerita consentida es la portadora de una de las canciones más reconocidas y cantadas por el sexo femenino en los kareokes, sin duda un verdadero himno, 'Te quedó grande la yegua, te quedó grande la yegua, y a mi, y a mi me faltó jinete'. Alicia Villarreal está entre las favoritas, y sus decepciones amorosas la pusieron en otro nivel.

JENNI RIVERA

La siempre Jenni Rivera, o también conocida como “La Gran Señora”, marcó una época entre las mujeres que le cantan a los hombres para desahogar ese sufrimiento que se queda bien guardado en el corazón. Dejó un legado de canciones que sin duda, aún después de su muerte, suenan con fuerza en las celebraciones femeninas, letras como 'se las voy a dar a otro, porque tú no las mereces, las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste', entre muchas más, van con todo. ¡Nunca te olvidaremos Jenni!