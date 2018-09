La fama me enloqueció: Carlos Bonavides

Carlos Bonavides, quien saltó a la fama por su caracterización a "Huicho Domínguez", en la telenovela "El premio mayor", producción de Emilio Larrosa para Televisa, confiesa que haber conocido la fama lo enloqueció por completo.

La vida de Carlos Bonavides cambió mucho, tras haberse hecho famoso, lo confiesa él en entrevista con "El minuto que cambió mi destino", conducido por Gustavo Adolfo Infante para Imagen Televisión.

Bonavides explica que su pareja Yodi Marcos, de quien se enamoró profundamente, fue quien lo hizo dejar el alcohol.

Me enamoré y ella me dijo: ¿El alcohol o yo? Y yo dejé la copa, mi cigarro lo apagué en la copa y me dije esa es la última copa."

Carlos Bonavides relata que su pareja, quien estaba embarazada, lo hizo entrar en razón y le hizo una pregunta que le cambió la vida: "¿Quieres que tu hijo y yo pidamos limosna en la calle para que tú sigas tomando".

Antes era otro hombre.

Tomaba yo, pero de todo, era como romper un récord y cada mesa que avanzaba yo me aplaudían todos y órale, me servían, de lo que me sirvieran yo pa' dentro y pa' dentro. Imagínate tú las borracheras que agarraba y tenía que meterme cocaína, solo", recordó. ¿Por qué le quitaron la visa americana a Carlos Bonavides? Mira qué le respondió a @GAINFANTE en #MinutosQueCambian pic.twitter.com/iI1yrqsDbm — El minuto que cambió (@elminutoque) 9 de septiembre de 2018

Carlos admite que el ego lo transformó por completo.

El ego mío me trastornó, me enloquecí, yo me vestía de ‘Huicho' con las joyas y todo, yo así llegaba y era una fiesta. Era el ego, tantos años de aspirar, de querer, tantos años de desear con toda mi alma, con todas mis fuerzas ser, tantos años de verdaderamente descalabrarme."



El actor resaltó que "la medicina" que respaldó su decisión de dejar de tomar fue "el producto que da la gallina y el amor a su hijo".

Así fue como "Huicho Domínguez" le cambió la vida a Carlos Bonavides... #MinutosQueCambian pic.twitter.com/8ldl9rHf1q — El minuto que cambió (@elminutoque) 9 de septiembre de 2018

