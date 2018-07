Carlos Espejel explota contra la prensa por esta razón

Carlos Espejel explotó ante las cámaras del programa, Intrusos luego de haberle preguntando sobre su vida privada y la relación que mantiene con Alma Cero y es que al parecer el actor no está muy contento con Televisa.

Una publicación compartida por Carlos Espejel (@carlosespejel) el 25 de May de 2018

"Después de diez años de veto de lo que menos le quiero hablar a Televisa es de mi vida personal yo creo que después de diez años de veto deberíamos de hablar de muchas otras cosas antes de hablar de mi vida personal", dijo Carlos.

Además, el histrión le pidió a la prensa que respetara su espacio personal pues se negó hablar de la bella actriz y sus hijos.



"No ni quiero hablar de eso que les importa si mis hijos están conviviendo con Alma es algo que es mi vida es mi familia y me parece que yo no voy aquí con ustedes hablarles de su familia de su vida...", expresó Carlos.