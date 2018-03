Carlos Rivera recibe tierno mensaje de su novia por su cumple

El día de ayer el cantante Carlos Rivera cumplió 32 años y luego permanecer bajo la mirada de os reflectores por no acudir a la gala del Oscar para interpretar Remenber me, su novia Cynthia Rodríguez no pudo contener la emoción y felicitó al famoso.



El romance entre ambos se dio hace poco más de un año y desde entonces, han mantenido una relación fuera del ojo público, aunque esta vez fue la excepción y la joven demostró el amor que le tiene al también cantante.



¡Feliz martes! Una publicación compartida por Cynthia Rodriguez (@cynoficial) el Mar 13, 2018 at 7:48 PDT

Hace 13 años te conocí y cada día te admiro más por tu entrega y pasión por tu carrera, por la luz que contagias con tu voz, por tu sonrisa hermosa, pero sobre todo por tu gran corazón. Dios te bendiga y te conceda salud y todo el éxito que te mereces por ser el hombre más maravilloso.

Desde aquí te mando besos y todo mi amor", fueron las palabras de la joven.

Cabe mencionar que anteriormente se había especulado sobre una supuesta ruptura entre ambos, aunque al parecer la pareja aún sigue juntos. Por el momento el artista se encuentra de gira y realizando nuevos proyectos.

Con información Quien