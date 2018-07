Carmen Camacho, la nueva promesa del regional mexicano

Culiacán, Sinaloa.- Soñadora, luchona y extrovertida, así se describe la cantante sinaloense Carmen Camacho, quien ahora es la nueva promesa del regional mexicano.

Platica que desde que era una niña creció entre los instrumentos musicales debido a que su padre trabajaba en una banda en la Ciudad de México. A los 9 años de edad cantó por primera ocasión en un festival del Día de las Madres y ahí nació la pasión por la música.

“Yo viví en México mis primeros 10 años. En ese entonces, mi papá tenía una banda y mientras fui creciendo escuchaba que ensayaban. Yo era la única niña entre puros hombres. Entonces, cuando grababan, yo quería estar ahí de metiche. A los 9 años, yo quise cantar mi primera canción, fue en la primaria en el Día de las Madres y así empezó”.

Participaciones

En entrevista para el periódico EL DEBATE, la joven platicó que ha estado en algunos concursos de canto en Navolato.

Hace una semana participó en un certamen en la capital sinaloense, en el que obtuvo el primer lugar, puesto del que durante la charla mostró su orgullo y satisfacción por esta prueba.

“Anteriormente he estado en concursos de canto en Navolato y lo gané; entonces me dijeron que si quería participar en este concurso y dije que sí, y gané primer lugar. La verdad, me siento muy contenta, porque anteriormente he estado en este mismo concurso y nunca me habían dado el lugar. Yo sentía que lo merecía porque sabía que lo estaba haciendo bien y que le echaba muchas ganas y ahora me tocó el primer lugar, además de que estuvo muy difícil”.

Para la artista, el trabajar en el regional mexicano es un reto que la ha llenado de orgullo y pasión, pues destaca que representa su estado y origen, donde creció. “Me siento muy afortunada de tocar regional mexicano. Aparte, es nuestra cultura y más que nada sé que estoy representando mi estado, el lugar donde nací. Eso me hace muy feliz”.

Foto: Marco Ruíz

Metas

Carmen Camacho indicó que todavía le faltan muchos sueños por cumplir. Su meta es algún día trabajar con la cantante mexicana Aída Cuevas. “Mi artista favorito es Aída Cuevas. Siempre escucho música de ella y, claro, me gustaría algún día poder trabajar con ella, si Dios quiere y nos lo permite”.

Asimismo, la sinaloense, quien también es licenciada en Mercadotecnia, quiere ser parte de la música, reconocida, tanto nacionalmente como internacional. “Me visualizo con mi carrera ya hecha, realizada. Es lo que yo quiero, lo que anhelo, porque también tengo otra carrera, aparte soy licenciada en Mercadotecnia, pero lo que yo quiero es ser artista, ser reconocida nacionalmente e internacional”.

Finalmente, Carmen Camacho aseguró que está trabajando en un proyecto que está próximo a lanzarse y además se encuentra preparándose para un concurso nacional en el estado de Oaxaca. “Es lo que he estado platicando con mi papá, que me gustaría trabajar un disco en regional mexicano que ya está planeado, pero ya sacarlo a la luz y promocionar, grabar, hacer videos. Ahorita estoy preparándome para otro concurso a nivel nacional, que es el 21 de agosto en Oaxaca, voy a ir representando a Sinaloa”, concluye.