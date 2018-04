Carmen Salinas renuncia a la política por esta razón

México. Tras la polémica por incursionar en temas políticos, la primera actriz, Carmen Salinas concluye un ciclo y se despide de la contienda.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Carmen Salinas ya tomó la decisión y la hace pública en sus redes sociales.

En su último evento en la Cámara de Diputados, Carmen Salinas reveló que ya no seguirá siendo diputada, ya que tiene muchos proyectos en puerta dentro de su carrera artística, por lo que se va a enfocar en ello.

“No, ya no voy a seguir en la política, yo me voy a ir a hacer mi trabajo a la serie “Nosotros los guapos”, y hacer otras cosas que me esperan de trabajo, pero de veras voy a extrañarlos, vienen nuevas generaciones como diputados y les deseo que a todos les vaya muy bien y que todos tomemos la decisión acertada al votar”, contó.