El triste dolor que no ha podido superar Carmen Salinas

Carmen Salinas es una mujer que siempre ha dado de que hablar cuando alguno de sus famosos colegas se enfrenta ante las cámaras de televisión, pues ella da su punto de vista sobre el escándalo que protagonizan.

Que mañana miércoles tendré el gusto de estar en el Programa de HOY con @NIETITO @SebasResendiz con quien estoy en la fotografía. Gran Reportero de Espectáculos, a los dos los admiro y los quiero mucho. Nos vemos mañana primero. Dios. pic.twitter.com/4TZ21tEnvD — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 14 de marzo de 2018

Aunque ha sido criticada por sus comentarios la actriz ha demostrado que también tiene sentimientos y más si se trata de una madre desconsolada, ya que ha tenido que sobrellevar la pérdida de su hijo Pedro Plascencia (QEPD).



Que mejor manera de celebrar los 20 años de @AventureraMx que disfrutando del talento de mis hijas @maribelguardia , @Ninelconde y @RealNiurka . Cada una hizo un papel espléndido y a todas las adoro. pic.twitter.com/NLVAPJfVMl — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 26 de febrero de 2018

La productora reveló para Tv Notas que no ha sido fácil superar su muerte a 24 años de su partida expresando que es un dolor muy grande.

@DivaGastelum el sábado dará su informe mi hija Diva en Sinaloa, te deseo mucho éxito hija linda. Dios te bendiga. Te adora tu Ama. pic.twitter.com/ZWxBtCn8B1 — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 9 de noviembre de 2017

Siempre para una madre es eterno el dolor de haber perdido un hijo, no hay un dolor que se le compare así de fuerte, dijo Carmen.

Además, aseguró que ha sentido la presencia de su hijo y del Chato Cejudo.

"Estoy en la computadora escribiendo algo, siento algo y volteo, pero no veo nada, pero yo sé que es la presencia de Pedrito y Chatito. No me asusta. Me encantaría verlos algún día, me voy a encontrar con ellos el día que me vaya", expresó la mexicana.