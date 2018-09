El sueño que no cumplió Cecilia Galliano con Sebastián Rulli

Como todos saben la conductora Cecilia Galliano, estuvo casada con el también actor Sebastián Rulli, con quien procreó un hijo, y aunque solo duraron cinco años casados, reveló el sueño que no pudo cumplir contrario a sus hermanas y sus padres.

"Mis papás tienen cincuenta años de casados y me encanta, mis hermanas tienen 25 años y me encanta, es un sueño que a lo mejor no pude cumplir yo, pero eso no quita que no tenga mi familia, tengo a Vale y a Santi, que son mis amores", dijo en De Primera Mano.