Celia Lora habría asegurado que es más famosa que su papá

Celia Lora, quien se dedica al modelaje, hija del roquero mexicano Álex Lora, asegura que tiene más fama actualmente en muchos países, incluso más que él.

Contrario a lo que se podría pensar, Celia Lora, reveló que no le pesa que su padre sea famoso y mucho menos tiene problemas con que le pudiera robar foco, porque en algunos países en los que la conocen ni siquiera saben quién es él.

Para mí nunca ha sido un problema. Estoy muy orgullosa de quien es mi papá, porque además nunca lo he visto como un famoso. Puedo decir que por lo menos en 29 países en donde hoy me conocen por mis fotografías no saben ni quien es mi papá", dijo en entrevista para TV Notas.