Xavier López 'Chabelo' dejó ver como mentirosa a Verónica Castro

Hace unos días, la actriz Verónica Castro, acudió al programa Ventaneando, donde promocionó la exitosa serie 'La Casa de las Flores', en la cual es protagonista, transmitida por Netflix.

Durante la entrevista la 'Vero' habló acerca de su larga trayectoria artística y sus experiencias con otros famosos, donde contó la anécdota en la cual ‘Chabelo’, supuestamente le había dicho pen$%& cuando le confesó que estaba embarazada, pero esto llegó a oídos del conductor quien negó rotundamente dicha experiencia.

"Creo que hay una equivocación, yo nunca me expreso así de ninguna mujer y de ninguna persona, nunca he sido de criticar a una persona y mucho menos con malas palabras, somos conocidos y compañeros de toda la vida y nunca me he expresado mal ni de ella ni de nadie", dijo Vero de acuerdo con Tv Notas.