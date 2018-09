Charles Chaplin "vetado" en Estados Unidos

Estados Unidos.- Charles Chaplin y su esposa realizarían un viaje de Estados Unidos a Londres en el año de 1952 cuando fueron abordados por personal de migración, quienes les señalaron que se le negaría la entrada a los Estados Unidos tras su regreso.

Estados Unidos decidió retirarle la visa a Chaplin por tener “pensamientos de izquierda”, esto derivado de su película “Monsieur Verdoux”, donde criticaba al capitalismo.

El actor se molestó a tal grado que dijo no regresaría a Estados Unidos jamás, se mudó a Suiza y no volvió a grabar en el país norteamericano, informó AM Digital.

Fue en 1972 cuando Chaplin rompió su palabra y estuvo cuatro días, en Nueva York asistió a recibir un reconocimiento y otro más en Los Ángeles.