Los proyectos de "Charly" al salir de La Academia

¿Charly como te sientes después de haber salido de La Academia?

"Pues ya bien y como te podría decir orgulloso de haber tocado ese escenario, el haber estado ahí pues más madurado sinceramente vivir esa experiencia y logre tomarla bien".

Leer más: Adal Ramones se convierte en tendencia por esta razón





Leer más: Maestra Guille regresa más estricta que nunca a La Academia

¿Por qué tomaste esa decisión tan precipitadamente de salir del programa?

"Primero que nada, al estar adentro la gente no sabe lo que se siente estar ya adentro de la casa, la misma presión, el mismo día día, como estar enfocado nomas en tus cosas o sea que no sabes ni los días, y más que nada decía en detalles cerrados que mi abuela que ya está sola, que esta con mis hermanos que ya está grande".



¿Desearías volver al reality si te dan otra oportunidad más?

"La verdad yo creo que esa etapa ya pasó y obviamente si devolviera al mundo no hubiera dicho esa cosa que dije, y fue una inmadurez lo siento de todo corazón, y espero que toda esa gente que me apoyó me siga apoyando y les pido una disculpa a toda esa gente que hizo casting que quería mí lugar y a lo mejor yo no lo supe aprovechar les pido una disculpa".

¿Deseas forjar una carrera musical a futuro o que vas hacer?

Pues yo me veo algo así como Charly Sánchez y su banda, algo así romántico pa' las nenas.

¿Tu fuerte es la banda?

Si, pero estoy abierto a cualquier disposición, si se me abren las puertas donde sea adelante

¿Qué le quisieras decir a los jóvenes que se les presente la misma oportunidad que a ti?

Que no la desaprovechen. que le echen ganas que cumplan sus objetivos, que si se les pone una barrera que brinquen esa barrera y no se dejen vencer. que sigan adelante, que no cometan el mismo error que yo cometí y que yo estoy super arrepentido y me voy con esas gracias experiencia y madurez, y soy como una esponja hay que adsorbe todas las cosas buenas y malas las cosas malas desechables no sirven.



¿Crees que las redes sociales tuvieron que ver con tu salida?

"Como te decía lo de mi abuela por todas esas cosas que se vinieron a la mente yo estaba desviado de todo y yo no sabía nada de las redes".

Algo que les quieras decir a tus compañeros y maestros

Pues les quiero decir que muchas gracias por la oportunidad, por confiar en mí, por la producción que confió en mí, por el director igual confió en mí, me dijo que tiene una hija dedicada a esto y no quería que cometiera el mismo error que yo cometí y las gracias de todo corazón a él y a todos mis compañeros que estuvieron ahí.



¿Tienes algún favorito en La Academia?

Claro que, sí a mi amiga Paola, de Guatemala ella tiene un angelote, ella es mi gallo de pelea, yo sé que va a llegar hasta el último me gusta mucho esa humildad que tiene esa actitud es muy sencilla.