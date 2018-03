"Chespirito" sí tendrá bioserie, confirma Édgar Vivar

México. Édgar Vivar, en entrevista con "De Primera mano", confirma que sí se prepara ya una bioserie sobre la vida de "Chespirito".

El proyecto sobre la bioserie de "Chespirito" podría ver la luz este mismo año, cita Édgar Vivar, a quien ya le pidieron su apoyo y autorización para que su persona y personajes aparezcan en la serie.

Édgar Vivar refiere que puso dos condiciones para que procedan a usar en la bioserie de "Chespirito" su vida.

"Puse dos condiciones; una, conocer bien cómo va a ser la historia para que no quede algo trunco, algo falso y alejado de la realidad. Si se va a hacer, que se haga bien, con tintes amarillistas, no tiene caso."

Sobre quién daría vida en la pantalla chica a "Chespirito", Vivar refiere:

"No necesariamente debe ser alguien famoso, hay mucho talento nuevo joven."

Vivar menciona que tuvo contacto con Roberto Gómez Bolaños durante 25 años de su vida.

La entrevista con Vivar a partir de 35 minutos co 40 segundos:

Por otro lado, Vivar, quien dio vida al “Señor Barriga” en la serie “El Chavo del 8”, comenta en entrevista para el portal Perú.com que debido a su obesidad fue víctima de bullying desde la escuela y con el transcurso del tiempo trató de dar un mensaje para acabar con los maltratos.

“En Paraguay voy a hablar sobre el bullying. He estado haciendo algunas conferencias sobre eso, pues hablo acerca de mi experiencia. Fue por el sobrepeso y sobre el bullying comparto mi experiencia”, señaló Edgar Vivar para los medios de comunicación.

Édgar Vivar comentó que la experiencia más triste que vivió fue cuando una aerolínea le cobró otro asiento por su sobrepeso. El comediante confesó que fue lo más humillante que le sucedió.

“Lo más fuerte fue llegar a un avión y que me cobraran otro asiento. Eso es terrible… No fue depresión, pero sí fue molesto porque te evidencía la aerolínea de que no estás dentro de las proporciones normales”, comentó.