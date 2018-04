Chiquis Rivera y la fuerte grosería que les manda a sus primas

Chiquis Rivera se presentó en el Norte de California junto a La Arrolladora Banda El Limón, donde ofrecieron un gran concierto e incluso la cantante bailó en el escenario con Lorenzo Méndez vocalista de la agrupación, quien también es su novio.



Ambos cantantes se divirtieron mucho pues es la primera vez que están juntos en el mismo show, durante la presentación la hija de Jenni Rvera, mandó un fuerte mensaje dirigido a sus primas Abigail y Ayana (hijas de Lupillo Rivera) quien hace unos días despotricaran en contra de ella y su tío Juan Rivera.

"Me imagino que ustedes han visto en la televisión, en el Facebook, lo que ponen lo que hablan de mí, que si no es esto, que si lo otro, sabes que me vale madr.., Todas esas viejas que andan hablando mal de mí, que se vayan al pit..", dijo la famosa.

Por su parte Lorenzo se defendió de las acusaciones por parte de su ex pareja, Claudia Galván madre de su hija, quien lo acusó de mal padre en redes sociales.

"Ya todo se está arreglando como saben no soy el tipo de personas que me gusta andar en un circo de palabras yo creo que la ropa sucia se lava en casa, yo estoy tranquilo mi conciencia está tranquila y limpia le mando bendiciones de todo corazón", dijo Lorenzo.