Chiquis Rivera se encuentra de luto por una terrible perdida

Chiquis Rivera se encuentra de luto y es que murió uno de sus mayores fan y presidente de su club de fans, Sergio Perales, quien siempre estuvo al pendiente de los mejores y peores momentos de la artista.

En su cuenta personal de Instagram la hija de Jenni Rivera se despidió de quien también fuera su amigo y es que se presentaba en todos los eventos de Chiquis Rivera, así lo dio a conocer en el mensaje que le dedicó.

"Hoy el cielo recibe otro de mis #BossBees, más leales como un ángel de Dios... y me duele mucho el corazón. No quiero ser egoísta y solo pensar en cuanto lo voy a extrañar, especialmente en mis eventos, pero no lo puedo evitar...", escribió Chiquis.

Aunque se conocieron las causas de muerte la interprete dejó en claro que siempre tendrá un lugar en su corazón para Sergio.

Cabe mencionar que Rivera tiene varios grupos de fans y fan page en redes sociales el más popular ha sido Boss Bee Nation donde se comparten lo mejor relacionado con la vida personal y trayectoria de la famosa.