¿Chiquis Rivera embarazada de Lorenzo Méndez?

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez hace unos meses volvieron a reanudar su compromiso, por lo que ahora están más unidos y enamorados que nunca.

Hace unos días corrió el rumor de que Chiquis podría estar embarazada por lo que el programa Ventaneando, cuestionó al vocalista de La Original Banda El Limón.

No para nada, bueno que yo sepa no, oye, pero el otro día se me hizo algo curioso porque le dije 'oye amor y que tal si sí, pues no te diría a entonces bueno yo voy hacer igual como ustedes", dijo Lorenzo.