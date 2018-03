Chiquis Rivera y su respuesta a quienes critican su cuerpo

México. Chiquis Rivera causó en días recientes una pelea en redes sociales con una aerolínea estadounidense, con la que tuvo problemas en un aeropuerto al ser sido tratada de mala forma por parte de los trabajadores de esta.

Chiquis Rivera vuelve a ser noticia debido a que ha contestado a las personas que la han criticado por su cuerpo y figura.







"Me dicen y me critican mucho ¿lo saben sí o no (...)Pero a mí no me importa. Si no es una cosa es otra, que estoy gorda. Pero sí yo me siento bien rica, bien buena. Sí yo pudiera, yo me echaría solita, yo sola", dijo Chiquis Rivera en un concierto que ofreció en San Fernando, California.