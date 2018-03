El contundente mensaje que envía Lorenzo Méndez a Chiquis

Luego de que Chiquis Rivera anunciara su separación con Lorenzo Méndez, el intérprete utilizó las redes sociales para mandarle un contundente mensaje a la hija de la Gran Señora.



Y es que el pasado miércoles Chiquis reveló que su relación con Lorenzo había terminado:

No, no somos novios y no tengo anillo de compromiso.

Al parecer las cosas no terminaron bien entre ambos pues Méndez subió una imagen a su cuenta de Instagram escribiendo lo siguiente:

"Como dijo el buen Pepe Gómez, quieren conocimiento, pero no quieren leer. Quieren dinero, pero no quieren trabajar. Quieren un buen cuerpo, pero no que no quieren entrenar, Que fácil es querer. ¡A empezar con los pendientes del día y ser productivo!".



Dicho mensaje se puede interpretar como que va directamente contra su ex pareja pues dichas palabras del cantante son las que constantemente recibe Chiquis tras la supuesta su falta de talento en el medio artístico, comparado con el de su madre.

Con información Mundo Hispánico