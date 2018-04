El anillo que Chiquis no piensa devolver a Lorenzo

Estados Unidos. Impresionante es la joya que posee Chiquis Rivera y que le regaló Lorenzo Méndez, en su compromiso matrimonial.

Chiquis conserva la joya, y según se ha dicho en distintos programas de televisión, no tiene ganas de devolverlo a Lorenzo Méndez.

En los últimos días Chiquis Rivera se ha visto envuelta en una serie de escándalos, el primero debido a que su prima afirmó que se había acostado con la pareja de su madre, la fallecida Jenni Rivera.

En un segundo momento, lo hizo porque Claudia Galván, ex pareja de su Lorenzo Mendez, la ofendió al llamarla hipócrita. Ahora, una vez más vuelve a estar en la polémica porque mañana domingo en su reality "The Riveras" dará a conocer la manera en la que el vocalista de la Original Banda el Limón le pidió matrimonio.

Chiquis publicó en su cuenta de Instagram el anillo de compromiso que le entregó Méndez.

La imagen que en pocos minutos alcanzó más de 80 mil “Me gusta” se encuentra acompañada del texto:

Con esto, la hija de Jenni busca callar algunas bocas que aseguraban que Lorenzo nunca le había pedido casarse con ella.

"Lorenzo, mi ex, tiene ciertas cosas de su pasado que debe arreglar y quiero ver si está listo para una relación, no le devolvió el anillo, él me dijo ‘Es tuyo, yo te lo compré con mucho amor’, el otro día lo vi, lo limpié y me dio mucha nostalgia, pero ahí está 'guardadito' (…)", escribió Chiquis en su red social.