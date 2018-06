Chiquis Rivera con un sensual desnudo desea inspirar a otras mujeres

Chiquis Rivera de nueva cuenta está en boca de todos pues lanzó en Youtube un video donde luce completamente desnuda y donde acepta su cuerpo e imperfecciones como cualquier mujer tal y como es.



Orange is the new black. #Selfie #Filter Una publicación compartida por Chiquis | Valentina (@chiquisoficial) el 16 de Jun de 2018 a las 2:50 PDT

Dicha grabación con una duración de 40 segundos al parecer podría ser una campaña positiva de la cadena Univisión.



En el video se puede escuchar a Janney muy orgullosa de sus atributos y la feliz etapa en la que está viviendo.

"Hubo un tiempo en mi vida en el que yo no me sentía bonita, ese tiempo ya paso soy esta mujer y me gusta por fin siento que yo soy la que manda en mi vida me siento realizada, me siento segura soy Janney, es la persona que soy, no quiero fingir ser perfecta si tengo celulitis tengo estrías", dice la cantante en el sensual video.

Cabe mencionar que la cantante estuvo hace unos días en México promocionando su álbum Entre Botellas.