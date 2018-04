El Club de Eva dice adiós después de pocos meses de estar al aire

El programa Club de Eva sorprendió a todos luego de que sus conductoras anunciaran su inesperada salida del aire pues apenas con tres meses de prueba el vespertino será renovado.



Ya que el concepto del programa estaba bajó el formato de Magda Rodríguez quien ahora es productora del programa Hoy en Televisa, sus cuatro conductoras dieron a conocer ante las cámaras que solamente dos de ellas formaran parte del programa que llevará por nombre Todo un Show.



Anette al igual que sus colegas dio las gracias a la producción además de haber dicho que tanto Verónica, Esmeralda y Laura se han convertido en parte de su familia.



"Gracias por haber coincidido en un horario que no es fácil, una familia que somos, yo me llevo 3 hermanas, a toda la producción, Gio Liberes, a Alberto Ciurana, rompimos reglas, temas tabúes, el Club de Eva es un programa especial que voy a llevar siempre en el corazón, nos vemos este lunes con Todo un Show en punto de las 12, un programa original de Azteca, no se van a arrepentir porque esta historia continua", dijo la presentadora.

Cabe mencionar que en el nuevo proyecto solamente estará Laura Gi Anette y el locutor de radio Roger González, por su parte la hermana de Kate del Castillo tendrá su propio proyecto el cual dará a conocer después.