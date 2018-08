Julián Figueroa y el triste desplante que le hizo José Manuel Figueroa

Vaya sorpresa se llevó Julián Figueroa, luego de que José Manuel Figueroa, lo llamara hermanastro en sus redes sociales y es que el hijo de Maribel Guardia, le había dedicado unas palabras al resto de sus hermanos y él lo rectificó diciéndole hermanastro.

Ahora el cantante de 23 años, explicó para el programa de Primera Mano, que fue lo que sucedió, dejando en claro cómo es su relación con Figueroa.

"Me enoje ese día porque yo había puesto un mensaje a mi papá, en el que daba gracias por el amor que había heredado a todos mis hermanos y los etiquete a todos, incluido a José Manuel y después veo una nota donde él nos dice hermanastros y no me molesto, pero después veo un post de él donde le dice hermano al ‘Burro’ Van Rankin pero osea ¿él es su hermano y nosotros no?", dijo Julián.



El joven aseguro que sí siente un cariño por su hermano mayor, pero ya no le interesa un acercamiento además aseguró que tras la muerte de su padre la relación entre ambos se quebró.