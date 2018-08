Grandes de los 80s un show que promete ser un éxito en taquilla

Aunque son conceptos que pudieran parecer iguales, pues reúnen a varios artistas de una misma generación, Laureano Brizuela, de los Grandes de los 80s, reveló cuál es la diferencia entre ellos y los conciertos de los 90s Pop Tour que han logrado un éxito en taquilla.

"Eso (la taquilla) es un poco el resultado de un trabajo de promoción, del interés que puede encontrar la gente del elenco que se está planteando o también de las modas", dijo.

"Pero cuando me hablan de los 90s, yo lo que he visto es un montón de grupos, todos playbackeros, todos cantan al unísono, no hay grandes capacidades vocales", agregó el Ángel del Rock.

"Y cuando hablamos de los 80s, hablamos de intérpretes. Ahí radica una gran diferencia entre la década que marcó un techo y cerró la puerta, y lo que vino después, en los 90, son cosas muy pasatistas, de dinámicas, de bailecitos, de coreografías y ya... Punto, y temitas pegajosos".

María del Sol aclaró que hay sus excepciones, porque las hermanas Maya y María Karunna, de Caló, que han sido parte del tour de los 90s, son poseedoras de grandes voces.

Tanto Laureano, como María del Sol y Lucía Méndez se encuentran en Monterrey para promocionar el concierto que darán el viernes 31 de agosto en la Arena Monterrey.

La Méndez está tan emocionada con el show Granes de los 80s, que a través de su cuenta de Twitter invitó ayer a "su comadre" Madonna para celebrar sus 60 años de vida en el concierto que ofrecerán el 30 de agosto en el Auditorio Nacional.

"Claro, la invito, espero que me conteste mi comadre", dijo sonriendo.

Pero la también actriz no sólo quiere ver a la Reina del Pop en este espectáculo, también busca reunir a todo ese público que creció con ellos y por qué no, hasta los millennials.

"Claro que traemos todo el ánimo, invitamos a toda la gente, a todo el público, a mi comunidad gay, a los millennials. Creo que va a ser un show lleno de alegría, recuerdos, de añoranzas. Qué rico tomar un refresco o un tequila y ver este espectáculo con cinco figuras que tienen muchos hits, éxitos y mucha vida para lograr esto", expresó.