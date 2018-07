Lele Pons es tachada de grosera con participantes de "La Voz México"

La conductora, Lele Pons, al parecer no es del agrado de muchos participantes de "La Voz México", pues mientras se están grabando las audiciones del programa, en Televisa.

Un joven que ya pasó todos los filtros para estar en el reality, declaró para Diario Basta, que la venezolana es grosera, con quienes han querido tomarse una foto con ella o pedirle un autógrafo.



Ella desprecia a los participantes, no les da autógrafos, ni se quiere tomar la foto con ninguno de ellos...", dijo Alexander Valvanera quien tiene 21 años de edad.

"Lele Pons es odiosa, a mí nunca me dio fotos ni autógrafos, trata a la gente de la ver$%& ella dizque te presenta, pero por cordialidad te debe de dar un abrazo, o un saludo, pero nada, ni te desea suerte, a mi casi me dijo, 'si quedas bien y si no pues también", expresó.



Por su parte aseguro que los coaches se han portado muy bien con todos, pero resaltó que el cantante, Carlos Rivera, es el más atento con todos.