La indirecta que manda Consuelo Duval a todos los ladrones

Gracias a las redes sociales Consuelo Duval ha expresado en diferentes ocasiones su sentir a sus más de 900 mil seguidores, por lo que tiene fascinados a todos pues la comediante se caracterizado por decir las cosas sin pelos en la lengua.



Ahora la actriz nuevamente dio de que hablar pues lanzó una indirecta a todas aquellas personas que tratan de robarle la felicidad a otras. Con una imagen se puede ver a la comediante posando con una pequeña rata a quien no le desagrado para nada.



A mí no me dan miedo las ratas de cuatro patas... me dan más miedo las que tienen dos y tratan de “robarte” hasta La paz, escribió Duval