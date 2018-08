Corren al Burro Van Rankin en pleno programa

Muchos creyeron que se trataba de una broma, pero al parecer Magda Rodríguez, productora del programa Hoy, hablaba enserio y es que mientras los conductores, jugaban en la sección de juegos el Burro Van Rankin, le faltó el respeto, acción que hizo que lo suspendieran.

Resulta que el conductor iba perdiendo en el juego "Basta", revelando a la producción que el equipo no servía, por lo que le dijo a la productora lo mismo, pero al parecer no le creyó, y Van Rankin, le dijo que si no se quería regresar a la competencia.

Dicho comentario no le agradó para la nada a madre de Andy Escalona, por lo que, en pleno programa, ella intervino para decirle que se iría por una semana sacándolo del foro.



Entrándole aquí en televisa al asado! @paulstanleyd y su servilleta Una publicación compartida por burrovan (@burrovan) el 30 de Jun de 2018 a las 10:37 PDT

Mientras tanto sus compañeros comenzaron a reírse de la penosa situación, pues nunca se imaginaron que el Burro haría ese comentario, ni que Magda haría la fuerte sanción.