Galilea Montijo habla sobre su elevado recibo de agua

Galilea Montijo explotó hace unos días por el elevado costo de agua que llegó a su hogar, quejándose en redes sociales por la cantidad de 77 mil pesos lo cual ocasionó el disgusto de la mexicana.



¿Neta? ¿De un bimestre a otro mi recibo aumenta 1200% @SacmexCDMX ? ¿Y su respuesta es pague y luego aclaramos? ¡Qué grosería! Ccp @GobCDMX pic.twitter.com/X9E52GWTWi — Galilea Montijo (@GalileaMontijo) 2 de abril de 2018

Ahora la conductora un poco más tranquila habló sobre la exagerada cantidad aclarando que fue lo que sucedió:



"Estamos tratando de arreglarlo, están supervisando y viendo de qué manera se puede condonar, en caso de que sea una fuga. Apenas lo están checando, ha sido lento, no crean que es rápido y porque ya me quejé van a solucionarlo ahora. Hasta que me digan si es o no una fuga, si nos vamos a ir pagos o si es culpa de sus tuberías", dijo la famosa.



Además, mencionó que sus tuberías ya estaban reparadas:

"Me asusté porque decían que era una fuga, y la fuga la acabo de arreglar hace unos meses, claro que me asusté. No tengo ni alberca ni balneario para pagar ese monto, pero es importante que nuestras autoridades nos hagan caso", finalizó Galilea.

Con información Diario Basta