Productor de Gloria Trevi y lo que sabe del supuesto divorcio

Mucho se ha dicho sobre una supuesta crisis matrimonial, entre la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez, pues una famosa revista de espectáculos, anunció que entre ambos ya no había amor e incluso habían iniciado un proceso de divorcio.

Ahora el programa De Primera Mano, le preguntó al productor, de la cantante, Sergio Gabriel, si está al tanto de la situación y que opinaba al respecto.

"Ellos son como mi familia, yo me enteré por lo que leí también, ella estuvo el fin de semana en Puerto Rico, entonces no he podido hablar con ella, pero primero Dios espero que el amor triunfe y que todo salga bien yo apoyare a los dos porque son parte de mi familia", dijo el productor.



Además, aseguró que por el momento la mexicana se encuentra cien por ciento concentrada en su carrera artística, por lo que no ha podido contactarla.



Recordemos que la interprete se casó con el padre de su segundo hijo, el 18 de diciembre del 2009 en Monterrey.