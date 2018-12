Cristian Castro acepta que toma leche en biberón

Cristian Castro, hijo de Verónica Castro y Manuel "El Loco" Valdés, acepta que toma leche en biberón. Hace meses, una exesposa del cantante declaró que él bebía leche en biberón antes de dormir.

Según reporte de el programa de televisión "El Gordo y la Flaca", Cristian Castro confirmó lo dicho por su exesposa, Gabriela Bo, que en ocasiones bebe biberones con leche caliente.

Las declaraciones que hizo en su momento Gabriela Bo causaron polémica en el medio del espectáculo, y Cristian no había confirmado o negado tal información, y lo hace hasta ahora para "El Gordo y la flaca".

De acuerdo con Jorge Poza en Grupo Fórmula, el cantante aseguró que toma biberones por qué le gusta “sentir cosas que sentía cuando era niño”.

Bueno, me gusta sentir cosas que sentía de niño, como a todos los varones … a veces si me da por hacer cositas así, pero no es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo decir: ¡'hay que rico'!", dijo Cristian Castro.