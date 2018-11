Cristian Castro confiesa lo que siente por "El Loco" Valdés

El cantante mexicano Cristian Castro, hijo de Verónica Castro y Manuel "El Loco" Valdés, confiesa lo que realmente siente respecto a su famoso papá, a quien no tuvo cerca en su niñez y adolescencia.

En declaraciones al programa de televisión "Ventaneando", Cristian Castro cita que el no haber crecido con don Manuel "El Loco" Valdés es un factor importante para que su relación no sea tan fuerte.

La relación que Cristian lleva con don Manuel quizá no es lo que todo el mundo espera, y aunque lo quiere y respeta, considera que no derramaría lágrimas por él.

Básicamente yo no crecí con mi papá, yo no se porque se me quire obligar tanto a estar ahí con la familia de mi papá cuando yo realmente no crecí tan cerca de él.”

Y nunca se sintió muy cercano al señor Valdés.

Claro soy su amigo, y me acerqué para conocerlo, platicar, pero no siento mucha cercanía con él, eso es verdad, eso no es culpa de él ni es culpa mía tampoco; no crecí con él y la verdad lo veo como un amigo, conocido, como alguien que me cae muy bien".

El cantante de "No podrás" y otros éxitos musicales reitera que frecuenta a don Manuel cuando puede y tiene tiempo.

Su imagen es importante, pero no siento mucha cercanía, lo que es una relación padre - hijo, porque nunca la tuvimos. Lo admiro, lo quiero y le agradezco que sea mi papá, pero vaya, no tengo esa cercanía como para derramar una lágrima, probablemente no lo voy a lograr”.

Por otro lado, Cristian manifiesta que a José José lo ve como un segundo papá, y aunque no ha tenido la oportunidad de hablar con él, lo apoya, respeta y pide por su salud.

La entrevista con Cristian a partir de 27 minutos:

La vez que Cristian y su papá, "El Loco" Valdés, se reencontraron: