Al 'culichi' Adolfo Esponda se le acabó su sueño en La Academia

El quinto concierto de La Academia, estuvo lleno de sorpresas, pues los alumnos mejoraron bastante en sus interpretaciones, siendo elogiados por los mismos jueces.

Adolfo Esponda, quien es originario de Culiacán, Sinaloa, desafortunadamente fue el cuarto expulsado de la noche, llevándose consigo una gran experiencia y asegurando que no dejará de perseguir sus sueños dentro de la industria musical, dijo en una entrevista para el periódico EL DEBATE.

"Si me hubiera gustado estar más tiempo dentro de la casa, pero como tú dices el haber estado ahí ya para mí es un gran logro, osea yo sé que hay muchas personas que hicieron el casting y yo tuve la oportunidad de estar en el programa, de convivir con los maestros, de convivir con los alumnos, la verdad también me llena de felicidad y pues sé que no terminan ahí los lazos, por que hicimos familias con los maestros, con los alumnos y yo sé que va a seguir el lazo cuando salgan todos de ahí".

El alumno confesó que antes de que empezara el concierto, algo le dijo que él sería el próximo eliminado, pero disfrutó hasta el último momento su estancia, incluso les dijo a los jueces que le gustó mucho como hizo su interpretación.

"Fíjate que yo me negaba, no quería, pero algo dentro de mí, el domingo en la mañana me acorde justamente que me estaba bañando y en la regadera tiene como un espejito, entonces cuando me veía en el espejo, algo me decía que es probable que salga hoy, como que prepárate entonces era como un sentimiento muy raro, me llegó el sentido arácnido".

Esponda, también dijo que formó una gran conexión con tres de sus compañeros, pero Fernando, originario de Torreón, fue como un hermano para él, pues compartiendo los mejores momentos dentro de la casa, ya que tenían muchas cosas en común

"En general con todos siempre tuve tiempo de platicar, realmente estuvimos tanto tiempo juntos, pero si con Fernando, tuve un lazo mucho más grande, fue mi mejor amigo en La Academia, compartimos muchos valores, los dos éramos ahí del norte, entonces teníamos muchas cosas en común en cuestión de que escribíamos de lo que queríamos proyectar al mundo, una persona muy hermosa de alma, muy hermosa y él también lo decía de mí, lo platicamos varias veces y que cuando salga espero verlo en la final y nos vamos a encontrar y vamos hacer muchas cosas juntos".

Al dejar la casa, el culichi dejó una carta a sus compañeros la cual fue leída por su amigo Fer, quien la leyó y rompió en llanto al igual que el resto de los alumnos, pues era uno de los que transmitía alegría en la casa.



"Fue una carta que hicimos antes de que fuera el domingo, la hicimos todos en dado caso de que nos fuéramos, realmente yo les deje unas sinceras palabras de cuanto los había apreciado, de cuanto disfrutaba verlos crecer, en especial el mensaje que más me gusto que si yo me la pasaba haciendo bromas, porque es cierto yo era como el más bromista, siempre quería hacer reír a todos, porque me gusta verlos muchos sonreír, disfrutar el momento, no me gustaba que estuvieran tristes y pues espero que ahorita tampoco estén con mi partida tristes, porque vienen a lo que vienen, porque así es la vida hay que seguirles dando y ojala les pudiera decir más cosas, pero en general eso les quise decir en la carta".

"Desde antes de entrar a La Academia, yo ya tenía claro que mi sueño era la música y lo va a seguir siendo, no cambia al contrario y pues ahorita estar en La Academia hace que reafirme más mi sueño, porque he estado luchando y va más allá de cualquier cuestión de fama, o cuestión de dinero, sino de una cuestión más humana, son como muchas cosas que tengo en la mente, que me gustaría trasmitirle al mundo, osea de este mundo un lugar más bonito y con mi música puedo contribuir hacerlo pues que mejor que eso ¿no?

Sobre las redes sociales que tuvieron gran poder en el reality, el cantante expresó que los jueces, son los que tuvieron la última palabra y no los usuarios, recordemos que Arturo López Gavito, lo felicitó por su actuación.

Yo siento que tiene que ver más la decisión de los jueces y entonces a partir de lo que dicen los jueces, los comentarios, pues la gente empieza a publicar en redes sociales y claro que influye.

"El problema es que cuando uno hace un buen concierto, por decir algo bueno, un mal concierto como digamos fue el mío, la semana pasada que fue con “La Camisa Negra”, toda la gente empieza a votar toda la semana, hasta el próximo domingo, entonces ya votaron en base a la actuación de la semana pasada, yo si siento que este domingo que salí realmente fue por el desempeño de la semana pasada, porque creo que esta vez lo hice muy bien, me desquité mucho y me sentí muy bien en el escenario".



Para finalizar, comentó que Fernando, Alexis y Paola, son los que podrían llegar a la final, dando guerra en el escenario, pero le encantaría que su amigo Fer ganara la competencia, pues tiene mucho carisma y porra la cual sabe transmitir al público.