Darlene Rosas vive sus sueños

Culiacán, Sinaloa.- A los 14 años, la actriz Darlene Rosas, originaria de Perú, comenzó a cumplir sus grandes sueños en el mundo del modelaje y la actuación. Hoy en día se encuentra en su mejor momento de su carrera artística pues está trabajando en dos producciones de las que asegura estar muy contenta y agradecida por la oportunidad. Por un lado estará en el elenco de la segunda temporada de la serie La piloto, así como en la segunda parte de la película La peor de mis bodas, junto con el actor Gabriel Soto.

“Me siento muy contenta y agradecida porque desde que he llegado a México han sido muchas buenas noticias, he conocido a mucha gente y en la serie de La piloto 2, que fue el casting en enero y a los dos días me llamaron para ser parte del elenco y es una producción muy buena, es completamente diferente trabajar fuera de tu país; pero, aquí me siento muy cómoda y el personaje en la serie ha sido un crecimiento que no me lo esperaba.

La película La peor de mis bodas la voy a empezar a grabar como en un mes y todavía no sé cuál sea mi personaje en la cinta; tengo mucha curiosidad de cómo será en la segunda parte porque ya grabé la primera en el 2016, y bueno, mi personaje es la novia de Gabriel Soto”, destacó en entrevista para el periódico EL DEBATE.

Comienzos

Actualmente, Darlene Rosas radica en la Ciudad de México, por lo que se ha dedicado a estudiar actuación para crecer profesionalmente fuera del país. Justamente ha hecho cortas apariciones en proyectos de actuación y ya empieza a codearse con figuras del medio artístico.

“En Perú yo inicié mi carrera de modelaje a mis 14 años y a la edad de 19 años entré a un reality de competencias que se llamaba Combate, este programa fue muy popular, fue el más visto del país con mucho rating por lo que a mí me hizo alcanzar popularidad en mi carrera. Entonces se me empezaron abrir oportunidades para actuar obras de teatro, pero yo comencé ahí con mi carrera. Ya después decidí venir a México a formar ya mi carrera”.

Para la actriz, trabajar fuera de su país no ha sido nada fácil, aunque asegura que estar en México fue la mejor elección que ha tomado en su vida, pues indica que ha crecido tanto personalmente como profesionalmente.

“Estar fuera de tu país, fuera de tu familia, te hace crecer más y ver tus objetivos hasta donde quieres llegar y dije: ‘yo quiero irme a México’, y desde que llegué me han atendido superbien, las personas son muy amables conmigo, además de que me han abierto las puertas y México se ha convertido en mi segunda casa”.

Los sueños aún no terminan para Darlene, quien durante la charla resaltó que seguirá preparándose día a día y en un futuro no muy lejano escribir un libro.

“Me gusta mucho escribir, entonces una de mis metas más adelante es poder escribir un libro. Tengo una empresa de zapatos junto con mis padres en Perú y me gustaría traer mi marca a México. Entonces como que tengo muchísimas metas en esta vida”.

Finalmente, la actriz aprovechó el espacio para enviar un mensaje a todos los jóvenes que luchan por sus sueños: “principalmente les digo a todos mis seguidores que cuando quieres algo arriésgate, no tengan miedo a nada, a lo que quieres, por lo que amas, por tus sueños”, concluye.